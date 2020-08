Siviglia-Inter, la stampa andalusa sottolinea l'abitudine alle finali: "Benedetta routine"

Di seguito le aperture andaluse di oggi venerdì 21 agosto 2020, giorno di finale di Europa League fra Siviglia e Inter: "Benedetta routine" titola Estadio Deportivo sottolineando l'abitudine dei nervionenses a giocare una finale di Europa League. "Un potente rivale" è descritta l'Inter dal quotidiano. "Appuntamento con la storia" titola a tutta pagina ABC: "Il Siviglia cercherà oggi contro l'Inter il suo sesto titolo in Europa League, che consoliderà la leadership in questa competizione continentale". "Chiamata per portare la sesta" titola il Diario de Sevilla che sottolinea il rapporto speciale della squadra in questa competizione.