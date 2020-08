Siviglia, la gioia di Monchi: "Siamo una famiglia, difficile perdere con un gruppo così"

Il Siviglia vince ancora in Europa League, sesto successo in altrettante finali. Al termine della gara vinta con l'Inter, il ds degli andalusi Monchi ha parlato ai microfoni di Sky: "È stato un anno molto difficile sul piano personale. Ho perso mio suocero, ho preso amici. Un anno molto difficile, molto duro. Ho sofferto tanto prima, durante e dopo la partita. Poi la vivi con tranquillità. Abbiamo una finale (la Supercoppa Europea, ndr) il 24 settembre e non possiamo perdere neanche un minuto. Ora si festeggia, poi ci sarà subito da lavorare. Sono molto orgoglioso di questo gruppo. Perché sono una famiglia. Bastava vedere come siamo arrivati allo stadio, 40 minuti di pullman per Colonia cantando, scherzando. Come la squadra è scesa negli spogliatoi, come ha fatto il riscaldamento. "Una follia", è difficile perdere con un gruppo così".