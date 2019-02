"Benvenuto a Mágico Nervión" titola stamane Estadio Deportivo, usando la parola italiana "benvenuto" per evidenziare come a Siviglia questa sera scenderà in campo la Lazio. I biancocelesti devono ribaltare lo 0-1 subito all'Olimpico, ma il fortino degli andalusi è stato espugnato solo una volta dalle italiane, nel 2016 quando la Juve vinse nella fase a gironi di Champions League per 3-1. Il Diario de Sevilla dedica il taglio alto al ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: "Il Siviglia si aggrappa all'Europa per uscire dalla crisi difendendo lo 0-1 contro la Lazio".