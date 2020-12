Siviglia, Lopetegui: "Chelsea squadra costruita per vincere la Champions League"

Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Chelsea: "È una sfida importante ed emozionante contro una squadra progettata per vincere la Champions League. Dal punto di vista offensivo, è la squadra che sta meglio in Inghilterra. Il Chelsea ha grandi giocatori, siamo molto entusiasti di affrontarli e vogliamo fare una grande partita".

La classifica del girone?

"Siamo davvero contenti di essere in testa con gli stessi punti del Chelsea, una squadra che è stata costruita per vincere la Champions. Non mi piace dire se arriviamo alla sfida nel nostro momento migliore o peggiore. La cosa più importante è essere arrivati a questo punto, vedremo come riusciremo a contrastare il Chelsea. Anche in caso di vittoria, la gara con il Rennes non sarebbe inutile. Dobbiamo concentrare le nostre energie sulla partita di domani".

Chi giocherà domani in attacco?

"Ocampos e De Jong hanno avuto un piccolo fastidio e dobbiamo aspettare domani per prendere una decisione in base alle loro condizioni".