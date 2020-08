Siviglia, Lopetegui: "Non pensiamo alla nostra tradizione, conta solo battere l'Inter"

"Le sensazioni che proviamo sono uguali a quelle delle altre partite ma conosciamo l'importanza di questa gara". Raggiunto da Sky, Julen Lopetegui present così la finale di Europa League contro l'Inter. "Vogliamo essere pronti, concentrati, attenti - evidenziano i colleghi di fcinternews.it - sappiamo che tipo di partita ci aspetta ma dobbiamo pensare a giocare con equilibrio e con l’obiettivo di battere gli avversari. Non vogliamo provare o dimostrare nulla, siamo concentrati sulla partita di domani. Abbiamo lavorato molto per arrivare fino a qui e pensiamo solo a questo. Abbiamo molta fiducia, il sogno è di fare bene contro una squadra fantastica, crediamo nella nostra forza. Non pensiamo al passato o alla tradizione che abbiamo in questa competizione: per noi conta solo il presente, il presente è l’Inter e la finale di Europa League, pensiamo solo a questo".