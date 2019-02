Fonte: Dall'inviato a Siviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con la Lazio, l'allenatore del Siviglia Pablo Machin ha commentato anche l'inserimento del nuovo acquisto Marko Rog (zero minuti finora): "Tutti i giocatori hanno bisogno di un periodo per ambientarsi. Perché giochi Rog devi togliere un altro centrocampista, non ho mai detto che Marko non è preparato per giocare, ma ci sono altri giocatori che conoscono il nostro sistema di gioco e che sono più pronti. In ogni caso Rog ci aiuterà e sono convinto che avrà presto la sua opportunità. Lo vedo ogni giorno più integrato nel Siviglia".