Siviglia-Manchester United 0-1, Bruno Fernandes la sblocca su rigore dopo 8 minuti

Manchester United in vantaggio contro il Siviglia grazie a Bruno Fernandes, su calcio di rigore. Esecuzione perfetta che finisce nell'angolino alto alla destra di Bounou. Massima punizione concessa per un fallo di Diego Carlos, intervenuto in ritardo su Rashford lanciato in rete da un tocco "no look" di Martial.