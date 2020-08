Siviglia-Manchester United 1-1 al 45'. Ex italiani protagonisti: Suso risponde a Bruno Fernandes

Parità nel primo tempo fra Siviglia e Manchester United nella prima semifinale di Europa League. Partita equilibrata, con un Siviglia a tenere maggiormente palla e un Manchester United più concreto, abile a verticalizzare e rendersi pericoloso.

Lopetegui conferma l'undici che ha battuto martedì il Wolverhampton, Solskjaer sorprende con l'impiego tra i pali di David de Gea al posto del portiere di coppa Romero. Al centro della difesa spazio a Lindelof al posto di Bailly.

Partita aperta dopo otto minuti grazie a un rigore decretato per un fallo di Diego Carlos, intervenuto fuori tempo su Rashford. Dagli undici metri non fallisce Bruno Fernandes, ottavo gol in questa edizione, terzo con la maglia dei Red Devils questa sera in tenuta grigio scuro.

Siviglia che non si perde d'animo e al 26' pareggia. Azione figlia di una lunga manovra partita dal basso e che infine porta Reguilon a involarsi sulla sinistra e mettere in mezzo dove c'è Suso che apre il piatto sinistro e supera sul primo palo il portiere: è il primo gol stagionale in Europa League per l'ex Milan.