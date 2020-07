Siviglia, Monchi e la sfida alla Roma: "Difficile guardare oltre. Li conosco bene, sono forti"

Sorteggi europei quest'oggi, ed oltre alla Champions c'è anche l'Europa League, che nel caso del Siviglia, prima di pensare al turno successivo, significa dover fare ancora i conti con gli ottavi di finale contro la Roma. Una partita molto particolare per il ds degli andalusi Ramon Verdejo Monchi, ex giallorosso che parla così ai microfoni ufficiali del club: "Prima di tutto ci sarà da superare una partita molto complicata come quella contro la Roma, viene difficile oggi guardare altro. L'Europa League è diventata una competizione complessa, ci son squadre importanti e arrivare in finale sarà davvero difficile. Dobbiamo procedere passo dopo passo, provando a superare ogni ostacolo sulla nostra strada".

Sulla Roma in particolare, poi, Monchi ha aggiunto: "Li conosco bene, hanno apportato cambiamenti e ci vorrà molto da parte nostra. Hanno una buona squadra ed una storia importante, saranno un avversario impegnativo".