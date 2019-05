© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pablo Sarabia potrebbe presto non essere più un'occasione di mercato né per l'Inter né per altri club interessati. L'esterno offensivo del Siviglia, nel cui contratto è presente una clausola rescissoria da 18 milioni di euro sarebbe in trattativa con il suo club per rinnovare e innalzare notevolmente la clausola. Lo ha confermato il direttore sportivo Monchi a Radio Marca: "Stiamo parlando con Sarabia da una quindicina di giorni, non dovremmo impiegare molto tempo per risolvere il problema. Per mia natura sono ottimista perché so che Pablo vuole rimanere a Siviglia, perciò stiamo cercando argomenti convincenti". Lo riporta Fcinternews.it.