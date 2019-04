© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Siviglia cerca il tecnico a partire dalla prossima stagione. Il Corriere dello Sport in edicola sottolinea come Eusebio Di Francesco sia volato in Spagna per assistere al derby andaluso, nell'occasione ha incontrato Monchi. I due ex Roma potrebbero ritrovarsi proprio a Siviglia anche se al momento il candidato forte per la panchina è Javi Gracia, attuale manager del Watford accostato anche alla panca del Chelsea.