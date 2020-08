Siviglia, Ocampos: "Sfida con la Roma difficile per entrambe, noi siamo in un buon momento"

Lucas Ocampos, attaccante del Siviglia, è stato intervistato da Radio Sevilla alla vigilia della sfida di Europa League con la Roma:

Chi vorresti affrontare in un'ipotetica finale?

"Prima dobbiamo giocare con la Roma. Non possiamo pensare ad altro, sarà un match molto importante. Dobbiamo procedere gradualmente, con calma, per raggiungere l'obiettivo".

La favorita?

"Ci sono molte squadre forti. Non credo che siamo favoriti, ci sono ottime squadre come Roma, Inter e Manchester United".

Come arrivate al match?

"Abbiamo avuto cinque giorni di vacanza, loro invece hanno mantenuto il ritmo partita fino al match con la Juventus. Ma noi arriviamo al match in un buon momento, sarà difficile per entrambe le squadre".

La positività di Gudelj al COVID-19?

"Non ha inciso sull'andamento degli allenamenti. È stata una cosa inaspettata, ma tutto si è concluso per il meglio. Ci sono stati due giorni d'incertezza, si è parlato molto, ma è ormai è superata. Quando siamo tornati ad allenarci lo abbiamo fatto al meglio".