Siviglia per il rilancio. Roma-Gonalons, addio senza troppi rimpianti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Era arrivato con l'obiettivo di imporsi in Serie A per riconquistare la nazionale francese. Non è andata proprio così, per Maxime Gonalons. Il centrocampista transalpino è ormai destinato a salutare Roma e la Roma, formazione in cui non è riuscito a mostrare le qualità messe in evidenza con la maglia del Lione. Adesso il calciatore classe '89 cercherà fortuna in Spagna, dove il Siviglia è pronto ad accoglierlo e dove Gonalons proverà a recuperare il tempo perduto. Nessun rimpianto in casa Roma per l'investimento di cinque milioni fatto un anno fa per il calciatore che il Napoli aveva a lungo inseguito in passato, un affare che tra il ds Monchi e la sua vecchia squadra sarà chiuso mediante la formula del prestito con diritto di riscatto.

L'Italia, per Gonalons, rappresentava un trampolino di lancio verso Russia 2018 ma così non è stato. Ora, per il ragazzo, conta la continuità e mister Di Francesco non può garantirgliela in virtù degli obiettivi stagionali e dopo aver toccato il cielo con un dito con la semifinale in Champions. Soprattutto in seguito all'ingaggio di Steven Nzonzi, uno che il Mondiale lo ha giocato e vinto da protagonista con la casacca dei galletti di Didier Deschamps. Gonalons, invece, dovrà ripartire proprio dal club che ha lanciato Nzonzi a conquistare il posto fisso con la Francia, fino al trasferimento nella Capitale.