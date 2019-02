Fonte: Dall'inviato a Siviglia

© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista del Siviglia Roque Mesa ha commentato così il brutto episodio extra-calcio verificatosi all'andata, con tre tifosi andalusi accoltellati dagli ultras della Lazio: "Il calcio è una festa, si deve vivere sul campo e non fuori. Il resto non è calcio, spero non succeda niente tra le due tifoserie a Siviglia", ha dichiarato il giocatore nella conferenza stampa della vigilia.