Siviglia-Roma, storia di una partita folle: ecco com'è andata

Siviglia-Roma si gioca a porte aperte, anzi chiuse. Ripensandoci, meglio bloccare i voli da e per la Spagna dall’Italia. Allora si potrebbe fare scalo a Faro e poi arrivare in pullman nella città andalusa. Nemmeno quello e partita rinviata a data da destinarsi, forse il 19 marzo, chissà. Così possiamo riassumere le ultime 72 ore folli vissute dal club giallorosso e con una decisione che sarebbe dovuta arrivare molto prima visto il proliferare del Coronavirus, non solo in Italia, ma in tutta l’Europa.

CRONISTORIA - E pensare che lunedì a Trigoria pensavano fosse possibile ancora avere il proprio pubblico. Certezza durata poco perché alle 17 del 9 marzo Malagò ha dichiarato lo stop di tutte le attività sportive. Decisione avallata dal Premier Conte che ha messo mano al DPCM modificandolo e chiudendo ogni competizione, fatta eccezione di quelle europee, fino al 3 aprile. In sostanza Siviglia-Roma si gioca ancora, ma questa volta senza pubblico perché l'Italia è zona protetta. Nel frattempo, però, il Governo spagnolo prende una decisione che cambia nuovamente lo status quo delle cose: chiusi i voli da e per la Spagna dall’Italia. L’Atalanta, impegnata lo stesso giorno a Valencia, ha fino a mezzanotte per far ritorno a casa, ma ora il problema diventa di Roma e Inter. Se il Getafe ha dichiarato da subito il non voler giocare con i nerazzurri, lo stesso non si può dire per il Siviglia. Dunque Uefa e Governo spagnolo iniziano a trattare per trovare una soluzione e far sbarcare la Roma in Andalusia anche se sarebbe più giusto dire che Ceferin&co. hanno provato in tutti i modi a convincere la Spagna a cedere, trovando la penisola iberica irremovibile. Possono atterrare solo voli di stato e non è certo questo il caso. I giallorossi, allora, iniziano a pensare a un piano B, fare scalo a Faro (sud del Portogallo) e poi spostarsi in pullman, ma i problemi sono due: anche i portoghesi stavano per tagliarci fuori dai loro piani di volo e soprattutto da Madrid fanno capire che gli italiani non sono ben accetti in Spagna, a prescindere dal modo in cui essi arrivino. Alle 13.20 di ieri arriva il tweet della Roma che annuncia l’impossibilità di raggiungere Siviglia. Qualche ora dopo l’Uefa ratifica il rinvio del match (vale anche per Inter-Getafe).

SOLUZIONE - A Nyon adesso è caccia a una soluzione e l’ipotesi più probabile potrebbe essere quella di recuperare le due gare il 19 marzo a porte chiuse e in un campo neutro (si pensa alla Francia e alla Russia per Roma e Siviglia). Niente più andata e ritorno, bensì gara secca e calendario inalterato a meno di altre sorprese. Anche qui, però, bisogna andarci con i piedi di piombo. Come il Governo spagnolo ha puntato i piedi per non avere una rappresentativa italiana nel proprio territorio, lo stesso è possibile che accada con i paesi da designare per le sfide degli ottavi di finale rinviati dell’Europa League. Tra l’altro, nello stesso momento in cui dalla Svizzera facevano filtrare questa soluzione, l’OMS ha dichiaro il Covid-19 una pandemia. Diventa difficile se non impossibile ora fare proiezioni a una settimana di distanza. Se in 72 ore è successo tutto questo figuriamoci cosa potrà accadere nelle prossime 168.