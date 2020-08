Siviglia, una vittoria che ha una dedica speciale: "Reyes de Europa"

vedi letture

Sesta vittoria su sei finali di Coppa UEFA/Europa League per il Siviglia, ma quella di questa sera per 3-2 contro l'Inter ha un sapore speciale, e una dedica particolare, essendo la prima senza l'ex Jose Antonio Reyes, scomparso l'1 giugno 2019 a seguito di un incidente in auto. Non a caso sull'account social del club andaluso si legge una frase ben precisa: "Reyes de Europa". Che vuol dire sì "i re d'Europa", ma al suo interno ha ben inciso il cognome del defunto attaccante, al quale è subito andato un pensiero da parte della sua gente.