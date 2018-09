Skorupski: "Scelto il Bologna perché mi sono sentito stimato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski ha parlato ai microfoni di Roma TV prima del match contro i giallorossi di Di Francesco: "Ho scelto il Bologna perché mi sono sentito stimato - riporta Vocegiallorossa.it - sono contento di essere qua, mi sto trovando bene. Non è che siamo scarsi, ci sono giocatori che hanno fatto la Champions League. Lavoriamo duramente in allenamento e così possiamo uscire da questo momento, Inzaghi sta facendo un buon lavoro. C'è tanta voglia di migliorare, noi non molliamo niente sebbene manchino i risultati per il momento, siamo in crisi ma presto ne usciremo e inizieremo a fare gol, dobbiamo stringere i denti e sputare sangue".