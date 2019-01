Skriniar attacca la stampa slovacca: Non ho chiesto di lasciare l'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan Skriniar attacca la stampa slovacca. "Non sanno nulla, fanno schifo". Frasi dure, quelle del centrale dell'Inter, via social. Secondo quanto rimbalzava in patria, infatti, si spiegava di come il giocatore avesse espressamente chiesto al club nerazzurro di andare via.