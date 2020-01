Skriniar: "Centesima con l'Inter, non me l'aspettavo così presto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan Skriniar, ospite di InterTv, parla così della centesima presenza in nerazzurro, un traguardo molto importante per l'ex Samp: "Significa tantissimo per me perché ho già giocato 100 partite in tre anni, è una cosa bellissima. Non me lo aspettavo di farle così presto, anche se ho sempre voluto fare il massimo. Ora mi sa che ne ho più di 100. L'Inter è stata importante per la mia crescita, quando sono arrivato a Milano ero solo un ragazzino che giocava a calcio, nella Samp, un club che mi ha dato tanto: qui sono cresciuto tanto anche come uomo".