Skriniar e Koulibaly irraggiungibili per lo United. Red Devils su R. Dias

Il The Sun fa il punto sul mercato del Manchester United, con particolare attenzione alla difesa. I profili ideali per Solskjaer, si legge, sono quelli di Kalidou Koulibaly del Napoli e Milan Skriniar dell'Inter, ma entrambi sembrano irraggiungibili viste le intenzioni di entrambi i club di trattenerli. E così lo United avrebbe già mosso i primi passi col Benfica per Ruben Dias, centrale classe '97 obiettivo di mercato della Juventus la cui clausola rescissoria ammonta a 50 milioni di sterline, poco meno di 60 milioni di euro.