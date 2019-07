© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha raccontato le sue sensazioni dopo questi primi giorni di ritiro di Lugano: "C'è tanta voglia di lavorare per migliorarsi. Si sta lavorando forte e bene, ed è importante: sapevamo cosa ci aspettava con il nuovo allenatore e si è visto subito fin dal primo allenamento. Quello che sappiamo è che dobbiamo lavorare fin dal primo giorno al massimo perché il nostro obiettivo è lottare per i primi posti", ha detto a Sky Sport.

Lo slovacco ribadisce quella che è la sua volontà di rimanere all'Inter: "Ho sempre detto che volevo rimanere qui, sono felice di esser qui. Con il nuovo allenatore potrebbe esserci un nuovo sistema di gioco per cui dobbiamo stare molto attenti: lavoriamo anche per questo, per fare sempre meglio".