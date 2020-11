Skriniar: "La convocazione con la Slovacchia mai stata in dubbio, dall'Inter nessun problema"

Dopo aver raggiunto regolarmente il ritiro della Slovacchia nelle ore in cui le Asl di alcune regioni d'Italia hanno bloccato gli spostamenti di diversi giocatori che militano in Serie A convocati dalle rispettive Nazionali, Milan Skriniar racconta la sua esperienza diretta ai microfoni di Futbalsfz.sk: "Non mi sono accorto di queste voci - le parole riportate de Fcinternews.it - ho parlato con il club subito dopo la nostra partita con l'Atalanta e mi hanno detto che non c'era nessun problema. Anche gli altri miei compagni sono andati nelle rispettive nazionali. Non so da dove venissero queste informazioni, non ne so niente".