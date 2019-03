© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Mediano o difensore? Non si sa ancora, questa è una domanda per il mister, ma io sono pronto per entrambi i ruoli". Ai microfoni di Sky Sport, il difensore dell'Inter Milan Skriniar non scioglie i dubbi in merito alla posizione che domani sera occuperà in campo contro l'Eintracht, ma ha le idee chiare su che tipo di gara dovranno fare i nerazzurri: "All'andata nel primo tempo abbiamo fatto bene, creando occasioni purtroppo senza riuscire a segnare; loro sono forti, hanno carattere e lottano. Assenze? E' vero, ci mancano giocatori, però noi dobbiamo far vedere che siamo l'Inter: dobbiamo vincere. Che avversario mi aspetto? Non lo so, vediamo domani: noi dal 1' al 90' o anche al 120' siamo pronti, vogliamo passare il turno", riporta Fcinternews.it.