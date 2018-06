Skriniar leader nonostante le offerte: il futuro è già deciso

Una stagione da protagonista, quella da poco conclusa, per Milan Skriniar tra le file dell'Inter. Accolto con un po' di scetticismo, al difensore ex Sampdoria sono bastate poche settimane per trascinare l'intera tifoseria dalla propria parte, confermando la bontà dell'operazione chiusa poche settimane prima. Lo slovacco s'è confermato sempre ad alti livelli, risultando addirittura il miglior difensore della Serie A dopo il napoletano Kalidou Koulibaly secondo le votazioni di TMW ( Clicca qui per la Top 100 ) alimentando l'inevitabile interesse dei top club europei.

Richieste che fanno ovviamente piacere al calciatore, così come all'Inter che può così avere l'ennesima conferma di avere tra le mani un elemento dal grande potenziale. Ancora giovane, perché Skriniar è un classe '95, con un grande futuro davanti a sé e già con quattordici presenze maturate nella selezione slovacca.

Il ragazzo dovrà guardare il Mondiale da casa, è vero, al pari di nazionali più blasonate come Italia e Olanda, ma Skriniar saprà imporsi a livello di club. A prescindere dall'Inter, che nella prossima stagione tornerà in Champions League mettendo a disposizione del giovane difensore un grandissimo palcoscenico sul quale mettersi in mostra. Le offerte, intanto, non mancano e non mancheranno: il Manchester United sembra disposto a offrire 53 milioni di euro alla dirigenza meneghina, ma Skriniar non sembra aver intenzione di lasciare la formazione di Luciano Spalletti. "Penso solo all'Inter", le parole del difensore che ha già fatto la sua scelta: quella di diventare una bandiera nerazzurra.