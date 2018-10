Skriniar: "Man. United? I complimenti fanno piacere ma sto bene all'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso dell'intervista rilasciata a ESPN nei giorni scorsi da Milan Skriniar, il difensore dell'Inter ha parlato anche del suo rapporto con il nerazzurro e dell'interessamento da parte del Manchester United: "Milan Sono felice a Milano, è una città fantastica. Anche quando i miei genitori o i miei amici vengono qui, ci guardiamo intorno e sono felice e rilassato. Poi quando anche i risultati vanno bene, è ancora meglio".

Sul Manchester United.

"Quando un allenatore come Mourinho dice che sta cercando un giocatore come me è sempre bello, ma non so perché queste ci siano continuamente queste voci. Anche se è uno degli allenatori più famosi, più bravi e più grandi del mondo, non è qualcosa a cui penso, perché gioco per l'Inter e sono felice qui".

Ora in Champions c'è il Barcellona.

"Sarà importante sia per noi che per loro. Entrambe abbiamo sei punti, quindi andiamo al Camp Nou e vediamo cosa succede. Vogliamo dimostrare che possiamo difenderci e giocare bene. Se porteremo via punti sarà molto positivo“.