Skriniar: "Non siamo l'anti-Juve, siamo l'Inter. Giochiamo per vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha rilasciato una intervista ai microfoni di Mediaset, a margine degli impegni con la nazionale slovacca, per parlare di questo avvio di stagione e non solo: "Nel calcio devi assolutamente vincere il numero più alti di partite possibili. In queste tre gare abbiamo giocato sia a tre che a quattro in difesa, per noi non cambia tanto perché ci alleniamo per sostenere entrambi i moduli. Non siamo l'anti-Juve, noi siamo l'Inter, una squadra forte che gioca sempre per fare bene".