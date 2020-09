Skriniar parla chiaro: "Non ho motivo di lasciare l'Inter. E Conte mi vuole ancora a Milano"

vedi letture

"Panchina all'Inter? Devo dire che ero abituato a giocare regolarmente. Poi, quando giochi ogni tre giorni, è inevitabile che l’allenatore (Antonio Conte, ndr) inizi a fare dei cambi". Parla così il difensore dell'Inter, Milan Skriniar dal ritiro con la nazionale slovacca,: "Visto che la squadra andava bene e che prendevamo pochi gol, il tecnico ha preferito non cambiare nulla fino alla finale di Europa League. Mi è dispiaciuto, ma l’importante era che la squadra ottenesse buoni risultati. Partenza? Non ho alcuna informazione in merito. Ho ancora un contratto di tre anni con il club. Nessuno qui mi ha detto che non mi vuole. Conte mi vuole ancora a Milano. Non è facile per lui scegliere chi far giocare tra trenta giocatori a disposizione. Di certo, non fa delle scelte per ferire qualcuno. Ha scelto per il bene della squadra e io non ho motivo di lasciare l’Inter. Loro mi vogliono ancora e io mi sono sempre impegnato in allenamento. Sono lo stesso giocatore di sempre“.