Skriniar: "Sogno un trofeo con l'Inter. E che orgoglio la fascia a Udine lo scorso anno"

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar è il protagonista del Match Day Programme in vista della sfida contro lo Shakhtar, gara che deciderà le sorti europee della squadra di Antonio Conte. Queste le parole del difensore: "L’emozione più grande è stata l’esordio con questa maglia, soprattutto quello in Champions. E poi la fascia da capitano a Udine (la scorsa stagione, ndr), un grande orgoglio. Il sogno? Vincere con questi colori e far felici i tanti tifosi che ogni giorno ci supportano. Dopo una partita è difficile prendere sonno, l’adrenalina è tanta. Adesso però se non riesco a dormire mi godo la mia piccola, anche di notte. Il mio idolo da bambino? Senza dubbio Ronaldo, il Fenomeno. Mai visto un giocatore così forte!".

Quindi Skriniar stila la top5 dei giocatori dell'Inte rpiù forti di sempre: "In porta Julio Cesar, uno dei più forti nel suo ruolo. Poi Samuel, il Muro, un esempio, e Lucio, che in coppia con Samuel era fortissimo. Stankovic, classe e potenza, e Ronaldo, il mio idolo, un vero fenomeno".