Skriniar sul caso Slovacchia: "Quel che succede in Nazionale resta lì"

Fonte: FcInterNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Quello che succede in Nazionale resta in Nazionale". Milan Skriniar parla così a Espn del caso scoppiato in Slovacchia e che ha portato alle dimissione del ct Jan Kozak. "La Slovacchia è una cosa, l'Inter un'altra - puntualizza il centrale nerazzurro -. "La sosta delle Nazionali è finita e ora sono concentrato solo sul derby, lavoro duro solo in vista della partita con il Milan. Dobbiamo vincere per allungare la serie di sei successi di fila. Vogliamo arrivare più in alto possibile. Non mi interessa dove sarà il Milan, penso solo a noi, possiamo crescere ancora".