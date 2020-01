© foto di Insidefoto/Image Sport

Martin Skrtel, difensore slovacco con un passato al Liverpool e oggi protagonista in Turchia con il Basaksehir è tornato, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni dell'agenzia turca AA, sui pochi giorni vissuti da calciatore dell'Atalanta la scorsa estate. Sui motivi del divorzio il classe 1984 ha dichiarato: "Ci sono stati diversi motivi ma quello principale è stato quello che il modo di giocare dell'Atalanta era molto diverso dal mio e da quello a cui ero abituato. Nel mese che sono stato a Bergamo mi sono reso conto che non ero ciò di cui la squadra aveva bisogno e quindi per il bene comune ho deciso di andarmene"