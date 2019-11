Sky o DAZN? Il programma tv della Serie A dalla 13^ alla 17^ giornata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio sito, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi delle giornate di Serie A 2019/20 fino al diciassettesimo turno: di conseguenza, è arrivata anche la divisione per quanto riguarda la copertura televisiva, per il secondo anno consecutivo non più in esclusiva ma in compartecipazione a due soggetti: la tv satellitare, Sky e la piattaforma web DAZN. Di seguito la suddivisione pubblicata dal sito ufficiale della Lega:

13^ GIORNATA

23/11/2019 Sabato 15.00 Atalanta – Juventus SKY

23/11/2019 Sabato 18.00 Milan – Napoli * SKY

23/11/2019 Sabato 20.45 Torino – Inter DAZN

24/11/2019 Domenica 12.30 Bologna – Parma DAZN

24/11/2019 Domenica 15.00 Hellas Verona – Fiorentina DAZN

24/11/2019 Domenica 15.00 Roma – Brescia SKY

24/11/2019 Domenica 15.00 Sassuolo – Lazio SKY

24/11/2019 Domenica 18.00 Sampdoria – Udinese SKY

24/11/2019 Domenica 20.45 Lecce – Cagliari SKY

25/11/2019 Lunedì 20.45 SPAL – Genoa SKY

14^ GIORNATA

30/11/2019 Sabato 15.00 Brescia – Atalanta SKY

30/11/2019 Sabato 18.00 Genoa – Torino SKY

30/11/2019 Sabato 20.45 Fiorentina – Lecce DAZN

1/12/2019 Domenica 12.30 Juventus – Sassuolo DAZN

1/12/2019 Domenica 15.00 Inter – SPAL SKY

1/12/2019 Domenica 15.00 Lazio – Udinese DAZN

1/12/2019 Domenica 15.00 Parma – Milan SKY

1/12/2019 Domenica 18.00 Napoli – Bologna SKY

1/12/2019 Domenica 20.45 Hellas Verona – Roma SKY

2/12/2019 Lunedì 20.45 Cagliari – Sampdoria SKY

15^ GIORNATA

6/12/2019 Venerdì 20.45 Inter – Roma * SKY

7/12/2019 Sabato 15.00 Atalanta – Hellas Verona SKY

7/12/2019 Sabato 18.00 Udinese – Napoli SKY

7/12/2019 Sabato 20.45 Lazio – Juventus * DAZN

8/12/2019 Domenica 12.30 Lecce – Genoa DAZN

8/12/2019 Domenica 15.00 Sassuolo – Cagliari SKY

8/12/2019 Domenica 15.00 SPAL – Brescia DAZN

8/12/2019 Domenica 15.00 Torino – Fiorentina SKY

8/12/2019 Domenica 18.00 Sampdoria – Parma SKY

8/12/2019 Domenica 20.45 Bologna – Milan SKY

16^ GIORNATA

14/12/2019 Sabato 15.00 Brescia – Lecce SKY

14/12/2019 Sabato 18.00 Napoli – Parma SKY

14/12/2019 Sabato 20.45 Genoa – Sampdoria DAZN

15/12/2019 Domenica 12.30 Hellas Verona – Torino DAZN

15/12/2019 Domenica 15.00 Bologna – Atalanta DAZN

15/12/2019 Domenica 15.00 Juventus – Udinese SKY

15/12/2019 Domenica 15.00 Milan – Sassuolo SKY

15/12/2019 Domenica 18.00 Roma – SPAL SKY

15/12/2019 Domenica 20.45 Fiorentina – Inter SKY

16/12/2019 Lunedì 20.45 Cagliari – Lazio SKY

17^ GIORNATA

18/12/2019 Mercoledì 18.55 Sampdoria – Juventus SKY

20/12/2019 Venerdì 20.45 Fiorentina – Roma SKY

21/12/2019 Sabato 15.00 Udinese – Cagliari SKY

21/12/2019 Sabato 18.00 Inter – Genoa SKY

21/12/2019 Sabato 20.45 Torino – SPAL DAZN

22/12/2019 Domenica 12.30 Atalanta – Milan DAZN

22/12/2019 Domenica 15.00 Lecce – Bologna SKY

22/12/2019 Domenica 15.00 Parma – Brescia SKY

22/12/2019 Domenica 20.45 Sassuolo – Napoli SKY

08/01/2020 Mercoledì 20.45 Lazio – Hellas Verona DAZN

(*) Scelta (“pick”) di data e orario effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU n.12 del 1° agosto 2019

(°) anticipo/posticipo disposto su indicazione degli Enti preposti per evitare la concomitanza con altri eventi cittadini caratterizzati da elevata partecipazione di pubblico.