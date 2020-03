Sky o DAZN? Il programma tv della Serie A per le gare da recuperare

Attraverso il proprio sito, la Lega Serie A ha reso note date e orari dei nove recuperi che verranno disputati a porte chiude nei prossimi quindici giorni: di conseguenza, è arrivata anche la divisione per quanto riguarda la copertura televisiva, per il secondo anno consecutivo non più in esclusiva ma in compartecipazione a due soggetti: la tv satellitare, Sky e la piattaforma web DAZN. Ancora da capire invece in che modo riprenderà il campionato "regolare" (con le venti squadre in campo insomma), considerando che la programmazione precedente è ovviamente invalidata.

Recuperi 7ª giornata ritorno

Domenica 8 marzo 2020 ore 12.30 Parma-SPAL (DAZN)

Domenica 8 marzo 2020 ore 15.00 Milan-Genoa (DAZN)

Domenica 8 marzo 2020 ore 15.00 Sampdoria-Hellas Verona (Sky)

Domenica 8 marzo 2020 ore 18.00 Udinese-Fiorentina (Sky)

Domenica 8 marzo 2020 ore 20.45 Juventus-Inter (Sky)

Lunedì 9 marzo 2020 ore 18.30 Sassuolo-Brescia (Sky)

Recuperi 6ª giornata ritorno

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30 Hellas Verona-Cagliari (DAZN)

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30 Torino-Parma (Sky)

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30 Atalanta-Sassuolo (Sky)

La programmazione di Inter-Sampdoria sarà resa nota successivamente.