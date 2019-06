SKY-RAI, niente accordo per la Champions: rientra in gioco Mediaset

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport viene analizzata la sentenza del Tribunale di Milano che ha rigettato il ricorso della RAI nei confronti di Sky per la trasmissione delle gare in chiaro delle prossime due edizioni della Champions League. A questo punto torna in campo Mediaset, che sta trattando con l'emittente satellitare e che presto troverà un accordo.

Condizioni cambiate - L'opzione della RAI per il prossimo bienni non è potuta scattare a causa dell'ingresso di DAZN nei diritti della Serie A per il triennio 2018-21, visto che Sky aveva firmato un accordo in base al quale la tv pubblica per la stagione 2018-19 avrebbe trasmesso in chiaro un match del mercoledì a scelta, le due semifinali, la finale e la Supercoppa Europea, pacchetto pagato circa 40 milioni. L’accordo prevedeva a beneficio della RAI anche un diritto d’opzione per il biennio successivo, da esercitare entro il 31 gennaio, e così effettivamente ha fatto la tv pubblica. In sostanza, lo stesso pacchetto alla stessa cifra per altre due stagioni, ma l'opzione nel contratto con la RAI, siglato cinque mesi prima che fossero attribuiti i diritti tv della Serie A, era condizionata al fatto che la pay tv mantenesse gli stessi diritti del triennio precedente, circostanza che non si è verificata con l’ingresso in gioco di Dazn, che trasmette tre gare a settimana. Una modifica di cui la RAI era cosciente già a gennaio, quando ha deciso comunque di esercitare l’opzione, aprendo di fatto la via giudiziale.