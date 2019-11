Fonte: Inviato al Sinobo Stadium, Praga

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sembrava davvero una partita stregata come ammesso dallo stesso Conte nel post-gara. Un film al contrario rispetto a quanto visto a Dortmund e al Nou Camp. Un déjà vu della gara d’andata al Meazza. E invece no: Lautaro e Lukaku riaccendono il fuoco nel buio gelido di Praga.

ANTONIO CONTE 7,5 - Squadra che vince non si cambia. Antonio i suoi fedelissimi di solito li premia e, di fatti, rispetto a Torino cambia solo Borja per l’infortunato Barella del quale proprio lo spagnolo aveva preso il posto nel recupero del primo tempo. Eppure l’avvio della sua squadra non è certo esaltante. Sofferenza pura con il solo lampo di Lautaro. Nella ripresa i suoi uomini assorbono parole ed energia positiva del comandante. Risultato: altri due gol (poker sfumato per offside) firmati Lukaku e ancora Martinez. La sua Inter è più viva che mai e gli ottavi sono adesso alla portata.

JINDŘICH TRPIŠOVSKÝ 6 - Tecnico interessante, non c’è che dire. La differenza tecnica tra la sua squadra e i nerazzurri appare troppo evidente. Lui non fatica ad ammetterlo. Rispetto a San Siro ha un Hovorka in meno, ma un Sevcik in più. Inizio impressionante dei suoi che neutralizzano dagli undici metri lo svantaggio. Nella ripresa cuore e speranza non bastano per contenere una coppia d’attacco da urlo.