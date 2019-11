Slavia-Inter, le probabili formazioni: Conte ripensa a Borja Valero

Fonte: Inviato a Praga

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Slavia Praga e Inter si affrontano nella penultima giornata delle eliminatorie di Champions. Dopo il pari (1-1) last minute del Meazza, i nerazzurri si sono preparati per fare in modo che questa volta le cose vadano diversamente. Servono i tre punti, mai come adesso per potersi poi giocare il tutto per tutto a Milano contro il Barcellona di Messi.

LE POSSIBILI SCELTE DI CONTE - Sensi e Asamoah a Milano, Politano e Gagliardini con il resto del gruppo in vista del match contro lo Slavia Praga. E se ci sono, dice Antonio Conte, è perché possono giocare. Magari non a partita in corso, specie per quanto riguarda l'ex Sassuolo reduce dalla distorsione alla caviglia rimediata a Dortmund. Perciò scelte quasi obbligate. Rispetto all'undici che ha battuto il Torino, in effetti, il tecnico nerazzurro potrebbe questa volta inserire subito Candreva nel ruolo di mezzala, ma è più probabile - per l'appunto - giochi Borja Valero. D'Ambrosio perciò si giocherebbe la fascia destra proprio con lo stesso Candreva. Ecco dunque le possibili scelte definitive di Conte: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, B.Valero, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

COME GIOCA LO SLAVIA PRAGA - Obiettivo: fermare ancora l'Inter come già accaduto nella gara d'andata a San Siro. I nerazzurri cercano i tre punti per provare a proseguire il loro percorso nella massima competizione europea, i cechi lo stesso per regalarsi almeno l'Europa League. I padroni di casa perdono solo Husbauer nel tridente dietro alla punta Masopust, titolare pure al Meazza e in dubbio per domani. E nonostante i fastidi muscolari patiti nelle ultime settimane, Stanciu e Sevcik saranno regolarmente in campo. Eccolo quindi il probabile undici di partenza dello Slavia Praga che domani, al Sinobo Stadium, affronterà l'Inter: Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Traore, Stanciu; Sevcik, Stanciu, Olayinka; Masopust.