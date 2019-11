© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore dell'Inter Stefan de Vrij si è fermato per un'intervista davanti alle telecamere di InterTV alla vigilia della sfida contro lo Slavia Praga. Queste le parole dell'olandese: "Dobbiamo vincere per forza, se vogliamo passare il girone. Sappiamo quanto questa gara sia fondamentale: siamo pronti e concentrati per agguantarci questa vittoria. Io mi sento bene, anche se si può sempre migliorare. Domani per me e per la squadra sarà un altro test importante. Io regista basso? Se la squadra ne ha bisogno, cerco di farlo".