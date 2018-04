Slovacchia, il ct Kozak: "Nel 2016 consigliai a Hamsik di lasciare il Napoli"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Capitano del Napoli, leader della Slovacchia. Marek Hamsik ha fatto una scelta precisa: rimanere a Napoli, scrivere la storia del club, anche a costo di rinunciare a una certa ribalta europea. Una scelta diversa da quella che, per esempio, gli aveva consigliato Jan Kovak, ct della nazionale slovacca, come lui stesso ha dichiarato a gonfialarete.com: "Si, gli avevo consigliato di lasciare Napoli. Lo feci dopo l’Europeo del 2016, quando a 28 anni era giunto all’apice della carriera. Fisicamente stava benissimo e si stava esprimendo su grandissimi livelli. È per questo che mi sono permesso di suggerirglielo, per approfittare di quel momento gli consigliai di cambiare squadra. Ma Marek ama Napoli, lui mette il cuore in ciò che fa e ha deciso di restare. A questo punto credo che resterà in azzurro ancora ed è a Napoli che chiuderà la sua carriera”.