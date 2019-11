Slovacchia, Skriniar: "Vinciamo la nostra partita e aspettiamo le rivali"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Qualificazione a Euro 2020 appesa a un filo per la Slovacchia di Milan Skriniar, sconfitta ieri sera per 3-1 dalla Croazia e adesso quarta nel gruppo E dietro alla Nazionale balcanica già qualificata, al Galles e all'Ungheria che si sfideranno nell'ultimo turno di martedì sera. Per questo anche un successo contro l'Azerbaigian potrebbe non bastare. "Mi dispiace, certo - ha dichiarato il difensore dell'Inter a fine partita -. Sul 2-1 pensavamo di potercela ancora fare. Non abbiamo perso solo per l'espulsione, anche se ovviamente dopo è stato più difficile. Ricordo che quando a noi è servito l'aiuto di altre squadre non ci siamo mai riusciti. Non possiamo fare altro che vincere la nostra partita e aspettare. All'intervallo avevamo un ottimo risultato, ma nel secondo tempo tutto è cambiato e abbiamo preso i tre gol. Nel primo tempo abbiamo svolto i compiti che il mister ci aveva assegnato, giocando da dietro e aspettando le nostre opportunità. Abbiamo fatto gol, è un peccato che poi non abbiamo dato seguito a questa prestazione nella ripresa. I primi due gol li abbiamo presi per errori molto stupidi", riporta Fcinternews.it.