Smalling a Roma e i dubbi tattici con gli schemi di Fonseca

Chris Smalling è il trentaduesimo giocatore inglese arrivato a giocare nella Serie A a girone unico, se consideriamo poi Bobby Duncan alla Fiorentina come trentatreesimo. S'è presentato oggi, il centrale di due metri arrivato dal Manchester United, che ha sollevato da subito un polverone di dubbi a Roma. Al netto del valore e dell'esperienza del calciatore, il gioco di Paulo Fonseca prevede una difesa molto alta, soprattutto i terzini: i giallorossi sono quelli che giocano coi centrali più isolati e alti, alla pari del Sassuolo di Roberto De Zerbi. C'è di più: la posizione media dei terzini è alla pari di quella dei due mediani mentre il Sassuolo ha di fatto anche un vertice basso a infoltire il centrocampo.

Il gol di Pinamonti Alla prima giornata, l'errore primario è di Juan Jesus che su una palla apparentemente innocua dalla trequarti, perde il contrasto aereo. Da lì l'altro centrale, Fazio, rincula troppo e i mediani, distanti dalla linea difensiva, non arrivano in tempo su Pinamonti che è solo (è uno dei tre soli) in area.

Il gol di Kouamé L'errore concettuale è di Mancini. Il crossa dalla destra trova la difesa quasi tutta in linea, eccezion fatta per Florenzi che era più alto, con gli attaccanti che arrivano alle spalle. Il movimento di Fazio, pur seguendo il pallone e non l'uomo (Pinamonti) è corretto. Mancini va invece a chiudere anche lui sul 99 sul primo palo e Kouamé è solissimo. L'errore è suo, di rapidità d'esecuzione oltre che tecnica, Florenzi era troppo alto come da impostazione offensiva voluta da Fonseca per chiudere la diagonale.

Il gol di Luis Alberto Kolarov perde ingenuamente palla e la Roma è nuovamente sull'uno contro uno in difesa. Immobile è più veloce di Fazio, Mancini chiude bene ma Correa a quel punto è solo perché Florenzi è in ritardo nella chiusura. I mediani, distanti dalla difesa, corrono per recuperare su Correa solo in area ma Immobile è bravo a vedere Luis Alberto solo a rimorchio che conclude a rete.

I dubbi su Smalling Chris Smalling ha un'alta velocità di punta (34,7 km/h il picco registrato l'ultima stagione) ma ovviamente grazie alle lunghe leve. Il problema è la reattività sullo stretto: al fianco di un giocatore dal grande fisico, Fonseca utilizzava (fino a gennaio, quando è andato poi allo Zenit), Yaroslav Rakitskiy. Poi è stato il turno di Mykola Matviienko. 1,80 centimetri il primo, 1,82 il secondo. Giocatori rapidi nello stretto, come Serhii Kryvtsov o Valerii Bondar, comunque tutti sotto il 1,85. La difesa della Roma, eccezion fatta per Juan Jesus che è comunque 1,85, è tutta di giocatori sopra l'1,90 e Smalling, 1,94, è fisicamente uno dei due che Fonseca ha utilizzato. Un big e uno più rapido, da abbinare nel tandem arretrato. Per questo i dubbi. Perché Fazio e Mancini, come Smalling, non sono dei fulmini nello stretto e Juan Jesus ha dimostrato grandi capacità di riproposizione ma lacune tattiche nell'uno contro uno.