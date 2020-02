vedi letture

Smalling: "A Roma sto bene, ma ora penso al campo. Friedkin? Non ne parliamo"

Intervenendo alla vigilia della sfida contro il Gent, in Europa League, il difensore della Roma Chris Smalling parla così delle possibili distrazioni che la trattativa per il passaggio della società a Friedkin potrebbe portare alla squadra: "No, nessuna incidenza sul nostro rendimento. Personalmente ne sapevo poco e nello spogliatoio non se ne parla molto. La nostra attenzione è volta solo al campo. Il mio futuro? A essere onesti la mia concentrazione è solo sui risultati. A Roma mi trovo a mio agio. La città è fantastica e il club mi ha accolto benissimo. Non voglio distrazioni ora e distogliere l'attenzione dai risultati".