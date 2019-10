Smalling: "Addio alla Premier per crescere e riprendermi la Nazionale"

© foto di www.imagephotoagency.it

Chris Smalling è uno dei pochi giocatori inglesi di alto livello che hanno lasciato la Premier League per tentare una nuova avventura in altri campionati di primi livello. Di questo il difensore della Roma ha parlato nel corso della sua intervista alla rivista statunitense Forbes: "Non ci sono troppi giocatori inglesi che si avventurano all'estero. Si iniziano a vedere i giovani giocatori andare all'estero in prestito e avere un grande successo, ma penso che sia un peccato che più persone non si avventurino. Avere l'opportunità di vivere la Serie A in un grande club come la Roma era una possibilità troppo importante da rifiutare. Devo concentrarmi su me stesso come ho fatto allo United e far bene qui. Gioco su palcoscenici importanti e se mostro il mio talento ed farò una grande stagione spero ancora di poter esser nuovamente convocato con l'Inghilterra. E' un'ambizione che mi brucia dentro".