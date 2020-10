Smalling al fotofinish e Fonseca sorride, ma il mercato della Roma resta incompiuto

Pedro, Kumbulla, Smalling e Borja Mayoral: in quattro nomi si può sintetizzare il mercato in entrata della Roma. Ieri alle 20 il gong finale alle trattative e il bilancio in casa giallorossa è piuttosto magro. Al fotofinish Fienga è riuscito a piazzare il colpo Smalling (15 milioni) con lo United, garantendo a Fonseca il centrale tanto chiesto. Nel sorriso del portoghese, però, resta un po’ di amaro perché per completare la rosa sarebbero serviti altri due colpi: un terzino e un esterno d’attacco. Per quest’ultimo la Roma ci ha provato fino all’ultimo per El Shaarawy. Con lo Shanghai c’era l’accordo, mentre è mancato quello con il giocatore complice una richiesta eccessiva per l’ingaggio visti 16 milioni percepiti in Cina. Dunque è stato impossibile piazzare l’affondo per il Faraone che potrà giocare con Spinazzola, Cristante, Pellegrini e Mancini solamente con la maglia della Nazionale.

Dunque all’appello del mercato in entrata mancano due nomi, ma anche le mosse in uscita, seppur tante, lasciano un po’ di amaro in bocca. La Roma, infatti, non è riuscita a piazzare ingaggi pesanti come quelli di Bruno Peres, Karsdorp, Jesus e Fazio nonostante le offerte non siano mancate. Tutte respinte al mittente, la maggior parte delle volte dagli entourage dei giocatori. Da Trigoria comunque valutano in maniera sicuramente più positiva l’alleggerimento della rosa che ha visto uscire 16 calciatori: Perotti, Florenzi, Kolarov, Under, Olsen, Kluivert, Defrel, Gonalons, Fuzato, Cetin, Coric, Bianda, Bouah, Schick, Riccardi e Antonucci. Tutto questo in assenza di un direttore sportivo che i Friedkin dovranno nominare da qui a poco per evitare di presentarsi al prossimo mercato ancora senza il dirigente incaricato delle operazioni di mercato. Perché se per questa finestra i nuovi proprietari godono di diversi alibi, ora non possono di certo farsi trovare impreparati tra due mesi e mezzo.