Smalling, domani l’ultima all’Olimpico? La Roma ha dieci giorni per riscattarlo

La Roma torna a radunarsi oggi a Trigoria dopo i due giorni di riposo concessi da Fonseca, un allenamento per preparare la sfida con la Fiorentina e dare seguito alla striscia di 5 risultati utili consecutivi. La gara dell’Olimpico di domani, però, potrebbe essere l’ultima tra le mura amiche di Smalling. L’inglese contro la squadra di Iachini è certo della sua posizione al centro della difesa a 3, mentre è decisamente meno sicuro del suo futuro. Con il Manchester United, per il momento, c’è solamente l’accordo di estensione del prestito fino alla fine del campionato, manca l’ok per l’Europa League al quale sta lavorando Baldini, ma il tempo ormai scorre inesorabile. Il 2 agosto all’Allianz Stadium contro la Juve si concluderà la Serie A della Roma e il giorno dopo Fonseca dovrà presentare la lista UEFA aggiornata per l’Europa League.

Insomma in dieci giorni il club giallorosso deve chiudere la pratica Smalling. Il Manchester United, però, è un osso duro e dopo aver obbligato la Roma a trattare per l’acquisto a titolo definitivo per evitare di perderlo anche per l’Europa League, ora il club inglese non sembra voler fare retromarcia dalla richiesta di 20 milioni. Baldini è arrivato a offrirne 14 nella speranza che la volontà del giocatore potesse fare la differenza. Che Chris voglia restare a Trigoria non ci sono dubbi e lo dimostra anche il milione e mezzo a cui è disposto a rinunciare nello stipendio per dare più margine di manovra alla Roma. Nuovi aggiornamenti tra le parti sono attesi nelle prossime ore, ma per Smalling ormai è una corsa contro il tempo. Stano per uno abituato a giocare d’anticipo.