Smalling e la quarantena: "Sto con mio figlio, gioco a Uno su Whatsapp e vedo Stranger Things"

Come si passa il tempo in quarantena? Chris Smalling, difensore della Roma, ha concesso un'intervista al profilo Twitter in lingua inglese della società, dando il suo personale programma su come vincere la noia: "Con mio figlio Leo, ho scoperto che un bambino di 10 mesi è un lavoro a tempo pieno. È molto curioso, è in quella fase in cui non riesce a camminare bene, ma se lo teniamo in piedi un po' ci riesce e ama andare in giro. Quindi sono sempre con lui, cercando di tenerlo fuori dai guai".

E una volta che lo avete messo a dormire?

"Un po' di Netflix, come chiunque immagino. Ho visto Mindhunter di recente, molto bello. Ho visto anche Stranger Things e The Stranger".

La cosa bella di stare a Roma è che, avendo il giardino, puoi passare parecchio tempo al sole.

"Si, ovviamente lo facciamo. Mi ci alleno, ma ci gioco anche con i cani".

Avete gruppi Whatsapp di squadra?

"Si, ci teniamo in contatto e ci divertiamo. Ho tantissimi gruppi Whatsapp, con la famiglia, con i miei amici. Spesso usiamo questi gruppi per giocare a Uno".