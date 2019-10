© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chris Smalling ha parlato delle sue prime settimane in Italia nel corso di una intervista rilasciata ai taccuini di 'Forbes'. Arrivato dal Manchester United nelle ultime ore di calciomercato, il centrale di difesa della Roma s'è così espresso su questa avventura in Serie A: "Mi sto davvero divertendo con il calcio italiano e penso che possa fare bene per la mia crescita. Spero a maggio di poter dire di aver disputato una buona stagione e che la squadra abbia conquistato dei successi. La Roma era una opportunità troppo bella per essere rifiutata".

Arrivato con la formula del prestito secco, Smalling sta convincendo tecnico e dirigente, che infatti hanno già avviato i contatti con lo United per discutere del riscatto a fine stagione.