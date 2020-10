Smalling: "Fin dall'anno scorso ho capito subito che Roma sarebbe stata casa mia"

Chris Smalling è davvero euforico per il successo last minute della trattativa che lo ha riportato a vestire la maglia della Roma. Il giocatore inglese ha scritto un altro messaggio social questa mattina proprio per sottolineare la sua felicità e soddisfazione: "Quando sono arrivato la scorsa estate, sebbene fosse con una formula temporanea, ho capito subito che Roma sarebbe stata la mia casa definitiva. Non vedo l'ora di ricominciare, il viaggio continua, buon viaggio!".

I arrived last summer, and although temporary at the time, I knew instantly it would be my permanent home. Cannot wait to get started again, the journey continues, enjoy the ride! 💛❤️ pic.twitter.com/MyoAtrN1pQ

— Chris Smalling (@ChrisSmalling) October 6, 2020