Smalling in attesa della Roma. Lo United non fa sconti per poter acquistare Alex Telles

Continua il settembre da separato in casa di Chris Smalling con il Manchester United. In attesa di capire se per lui sarà possibile tornare alla Roma, oppure trovare una nuova opportunità altrove, il centrale difensivo si sta allenando due volte al giorno, assieme agli altri giocatori in uscita dai Red Devils (Rojo, Romero e Andreas Pereia), presso il centro sportivo di Carrington in attesa di novità.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail il giocatore è in costante contatto con Ole Gunnar Solskjaer per capire se la situazione potrà sbloccarsi a breve. Smalling, infatti, ritiene eccessiva la richiesta di 20 milioni di euro per il suo cartellino vista la lunga militanza e lo splendido rapporto avuto fino alla scorsa estate con il club. Dall'altra parte Solskjaer e la dirigenza dello United vogliono massimizzare le possibilità d'incasso per poi dare l'assalto ad Alex Telles del Porto, primo obiettivo per la retroguardia.