Smalling: "L’amore che ho ricevuto da quanto sono arrivato a Roma è pazzesco"

Passato la scorsa estate in prestito secco dal Manchester United alla Roma, il difensore Chris Smalling al momento non sa ancora se il prossimo anno verrà riscattato dal club giallorosso oppure tornerà in Inghilterra.

Smalling però nella Capitale si trova molto bene, e l'ha voluto sottolineare anche in una diretta 'Instagram' con l’associazione Football Beyond Borders: "L’amore che ho ricevuto da quanto sono arrivato a Roma è pazzesco. Tanto amore, tanto affetto e questo sono sicuro che ti fa rendere meglio sul campo, come allo United. È fantastico stare qui e condividere la passione con loro”.