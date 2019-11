Smalling padrone, Cetin e Kolarov note negative: i voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

Roma-Napoli2-1

Pau Lopez 6,5 - Nel primo tempo si fa trovare pronto in almeno un paio di occasioni. Dà sicurezza alla difesa.

Spinazzola 6,5 - Sorprende Mario Rui e serve a Zaniolo il pallone dell'1-0. Per il resto non soffre particolarmente in fase difensiva, contenendo al meglio Insigne per tutta la gara.

Cetin 5 - Fino alle rete del 2-1 di Milik era stato praticamente perfetto. Troppo morbido e indeciso in occasione del gol del polacco che ha riaperto la partita. Espulso poi al 95' per fallo su Llorente.

Smalling 7 - Decisivo nel primo tempo con il salvataggio sul colpo di testa di Di Lorenzo. Dà l'impressione di trovarsi sempre più a suo agio nella retroguardia giallorossa ed è pericoloso anche in attacco sulle palle da fermo.

Kolarov 5 - Si fa ipnotizzare da Meret sul rigore del possibile 2-0 che avrebbe dato il colpo di grazia al Napoli nel primo tempo. Nella ripresa si fa sorprendere da Lozano nell'azione che porta al gol del 2-1.

Veretout 7 - Ottimo il lancio che dà il là al vantaggio della Roma. Nel secondo tempo trova il gol su calcio di rigore, la rete che di fatto chiude la partita. Per il resto recupera tanti palloni e mette ordine. È uno dei migliori.

Mancini 6,5 - Ancora una buona prova a centrocampo. Ottima davvero l'intuizione di Fonseca che ha deciso di confermarlo in questa posizione nonostante la squalifica di Fazio.

Zaniolo 7 - Splendido il gol del vantaggio. Sembra essersi davvero sbloccato dopo un inizio di stagione complicato. Quarto gol nelle ultime quattro per il classe 1999. (Dall'81' Under sv).

Pastore 7 - Trasformato nelle ultime settimane. Non è ancora il gioiello che aveva conquistato tutti a Palermo ma siamo sulla buona strada. Esce tra gli applausi, meritatissimi. (Dall'89' Santon sv).

Kluivert 6,5 - Buona prestazione dell'olandese che quando accelera mette spesso in difficoltà gli avversari. Sta crescendo settimana dopo settimana e molti meriti sono di Fonseca. Sfortunato nel colpire la traversa che avrebbe dato al suo pomeriggio un sapore ancora più dolce. (Dal 77' Perotti 6 - Pochi spunti nel quarto d'ora in cui resta in campo. Si limita a tenere il pallone nel finale).

Dzeko 6 - La sua non è stata certo la miglior prestazione da quando veste la maglia della Roma. Tanto sacrificio per il bosniaco che non si è preso la scena ma ha lottato e combattuto per i suoi compagni.