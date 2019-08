Smalling: "Per dire sì alla Roma son bastati 30 secondi con Fonseca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nuovo difensore della Roma, Chris Smalling, ha parlato così della sua chiacchierata con mister Fonseca al sito ufficiale dei giallorossi: "Dal momento in cui ci ho parlato abbiamo parlato della sua visione di gioco. Per me è una situazione perfetta. Ho l’esperienza giusta. Se vorrà giocare con la linea alta sarà importante avere difensori veloci e io credo di potermi adattare a questo stile di gioco molto velocemente: non vedo l’ora di unirmi ai compagni. Quando ho capito che l’interesse era concreto ero molto contento, ma ho prima voluto sentire l’allenatore per capire il suo stile di gioco e come mi vedeva nella sua squadra. Mi ha esaltato la conversazione con lui, non appena abbiamo finito di parlare mi sono detto: 'Ok, facciamolo'. È stata l’ultima conferma di cui avevo bisogno per prendere questa decisione: trenta secondi dopo volevo chiudere la trattativa”.